Şeref Eroğlu TVNET'e konuştu: Hedefimiz Olimpiyatlar

Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Şeref Eroğlu TVNET canlı yayına konuk oldu. Eroğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası ve Türk güreşine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şeref Eroğlu'nun açıklamaları:

''Yeni Şafak Grubu'nun ve TVNET'in Türk Güreş'ine vermiş olduğu destekten dolayı minnettarız''

Yeni Şafak Grubu'nun ve TVNET'in Türk Güreş'ine vermiş olduğu destekten dolayı minnettarız. Biz federasyon başkanlığına gelirken söyledik derdimiz Türk güreşiyle dertlenmek. Devlet büyüklerimiz ve milletimiz sevindirmekti çok şükür bu söylediğimiz yolda hedefimize ilerliyoruz. 2022 yılında Macaristan'da Avrupa Şampiyonu olmuştuk, 2022 yılında Sırbistan'da Belgrad'da Dünya Şampiyonu olmuştuk şimdi 2023'de takım halinde Grekoromende 17 yıl aradan sonra takım halinde Avrupa şampiyonu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.





GÜREŞ ALTIN ÇAĞINDA@sereferoglu46: Bizim derdimiz Türk güreşiyle dertlenmek, devlet büyüklerimizi ve milletimizi sevindirmektir. 2023 yılında Avrupa Güreş Şampiyonu olduk. Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti. pic.twitter.com/FWsouZiMz8 — TVNET (@tvnet) May 5, 2023

''Büyük Türk devletini ve milletini onurlandırdı''

Avrupa Şampiyonu olduk ama bir o kadarda değerli işler yapmaya devam ediyoruz. Rıza Kayaalp, ünlü güreşçi Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti. 12. defa Avrupa Şampiyonu oldu. Büyük Türk devletini ve milletini onurlandırdı. Bizleri sevince boğdu. Bu rekor ulaşılması çok zor bir rekor. Rıza Kayaalp seneye de altın madalyayı alırsa 13. Avrupa Şampiyonu olarak, bir Türk olarak, Avrupa Güreş tarihine geçecek.





''İnsanın bir planı hedefi olmalı''

Tabii konfor alanınızı değiştirdiğiniz zaman hayatta başaramayacağınız hiçbir engel yok. Ben sporcuyken de amaçları, hedefleri olan birisiydim. Sporu bıraktık yönetici olduk, Allah'a şükrediyorum Türk Güreş'in 50. başkanı olarak bu görevdeyim. İnsanın bir planı hedefi olmalı. Eskiden güreşiyordum, şimdi güreştiriyorum, eskiden şampiyon oluyordum, şimdi şampiyon çıkartıyoruz bu çok anlamlı bir olay.





''Gurur duyuyoruz''

Sporcuların dün ağabeyleri olarak bugün başkanları olarak büyük başarılara imza atmak bizi gururlandırıyor. Bana diyorlar başkanım güreşmek mi zor, başkanlık mı zor diye sorduklarında, inanın bana ben şampiyon olduğum zaman görevimi yapıyor gidiyordum ama şimdi güreş ailesinden sorumlu biri olarak o kadar ağır bir yükümüz var ki ama Rabbim dağına göre kar verirmiş..

Rıza Kayaalp 34, Taha Akgül 33 yaşında. Taha'da 10. defa Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti. Türkiye'de 10 defa Serbest stilde Avrupa Şampiyonu olan hiç kimse yoktu. Taha bunu başaran ilk insan oldu..

''Yasemin Adar kadın güreş tarihinde adını altın harflerle yazdırdı''

Birde Yasemin Adar'ımız var. Yasemin kadınlarda 6. defa Avrupa Şampiyonu oldu. Kadın güreş tarihinde adını altın harflerle yazdırdı. Türk güreşi olarak 3 stildeki ağır sikletti domine etmiş bir durumdayız. Dünya Güreş'in ağır sikleti Türkiye'de sorulur aslında. Salondan en son çıkan biz olduk Avrupa Şampiyonası'nda çünkü en son İstiklal Marşı'nı biz söylettik. Bu şampiyonada 6 altın 1 takım şampiyonluğuyla beraber 7 altın madalya oldu. 3 gümüş ve 8'de bronz kazanarak toplam 17 madalya kazandık. Geçen yılda 17 madalya alarak rekoru biz egale etmiştik ve yine 17 madalya alarak rekorunu tazeledik..





Hedefleri açıkladı

Şimdiki hedefimiz 2023 yılının Eylül ayında başlayacak olan Büyükler dünya Şampiyonası. Bu Dünya şampiyonası bizim için çok önemli. Burada ilk 5'e giren sporcularımız, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak. O yüzden yine bir seferberlik başlattık ve sporcularımız geçen hafta çalışmalarına başladı.

Güreş bizim ata sporumuz, bizim bir güreş tarihimiz var. Milletimiz güreşi ayrı bir sevda olarak görüyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat oyunlarında sporcular kantara çıkar, bu kantar sporda gelişmişliğin, sporda ileri gitmişliğin bir göstergesidir. O yüzden Türk Güreşi 41 olimpiyat oyunlarında 41 altın madalyanın 29'unu almıştır. 104 Olimpiyat oyunlarının madalyalarının 66 tanesini almıştır. 29 altın 18 gümüşüz ve 19 tane de bronz madalyamız var Olimpiyat Oyunlarında. Avrupa Şampiyonası'nda 112. Altın madalyayı aldık toplam 354 madalyaya ulaştık.

''2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalyayı kazanacaklar''

Çalışmak bazı şeyleri abartmaktır. Bunlar nedir mesela, çalışmayı, disiplini ve büyük düşünmeyi. İyi ki ülkemiz adına büyük düşündük, çok çalıştık ve disiplinli olduk.

Rıza Kayaalp 5 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan şu anda Türkiye'de yaşayan tek sporcu. 4 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan birçok sporcumuz oldu ama 5 hiç yoktu. Bu sporcularımız sadece Türk güreşine isimlerini değil Dünya Güreşi'ne de isimlerini yazdırdılar. İnşallah 2023'de Dünya Şampiyonu olacaklar ve asıl büyük hedefimiz olan 2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalyayı kazanacaklar. Bir önceki olimpiyatlarda altın madalya alamadık bu bizi ve devlet büyüklerimiz üzmüştür. İnşallah bir diğer olimpiyat oyunlarında altın madalya alarak milletimizi ve devletimizi sevindirmek istiyoruz.