SERİE A

Serie A: Parma Juventus maç özeti ve gollerini izle

Ronaldo ve Morata coştu, Juventus farklı kazandı (ÖZET)

Serie A'da Parma'ya konuk olan Juventus, Cristiano Ronaldo ve Alvarao Morata'nın performanslarıyla öne çıktığı maçı 4-0 kazandı. Milli futbolcu Merih Demiral sakatlığı sebebiyle bu maçın da kadrosunda yer almadı. Parma-Juventus maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Ronaldo ve arkadaşlarının gol sevinci

Ronaldo ve arkadaşlarının gol sevinci

Fotoğraf: JENNIFER LORENZINI / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, Parma'yı deplasmanda 4-0 yendi.

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, konuk Juventus, 23. dakikada Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Ronaldo, Juventus adına farkı 3'e çıkaran golü attı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha buldu ve skor 4-0 oldu. Morata mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamladı.

Parma-Juventus maç özeti;

  • Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Milan ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Parma ise ligde 5 maç sonra kaybederek, bu sezonki 5. yenilgisini yaşarken, 12 puanla 15. sırada yer buldu.


İngiltere'de tarihi akşam: Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi
İngiltere'de tarihi akşam: Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında son şampiyon Liverpool, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu. Karşılaşmayı Liverpool büyük bir farkla 7-0 kazandı.Goller arka arkaya geldiMücadeleyi baştan sona üstün götüren Liverpool, 3. dakikada Takumi Minamino, 35. dakikada Sadio Mane, 44 ve 68. dakikalarda Roberto Firmino, 52. dakikada Jordan Henderson, 81 ve 84. dakikalarda Muhammed Salah'ın golleriyle 7-0 galip geldi.Puanını 31 yapan Liverpool'un liderlikte yer aldığı ligde Crystal Palace, 18 puanda kaldı.Roy Hodgson'ın gülmesi İngiltere'de olay olduPremier Lig'de sahasında Liverpool'a 7-0 kaybeden Crystal Palace'ta, teknik direktör Roy Hodgson'a büyük bir tepki var. Karşılaşmanın son dakikalarında Palace'ın 7 gol yemesinin ardından, teknik direktör Hodgson'ın kulübede gülmesi İngiltere'de olay oldu. Birçok taraftar tecrübeli hocaya tepki gösterdi. Crystal Palace-Liverpool maçında birçok 'ilk' gerçekleşti.Öte yandan Liverpool, deplasmanda oynadığı bir lig maçında 1991'den bu yana ilk kez 7 gol kaydetti. Crystal Palace ise sahasındaki bir karşılaşmada ilk defa kalesinde 7 gol gördü. Ayrıca C. Palace maçı ile birlikte Liverpool’un başında 127. lig galibiyetini alan Jurgen Klopp, 126 galibiyeti bulunan Rafael Benitez’i geride bırakarak, Liverpool teknik direktörleri arasında ligde en fazla galibiyet alan isim oldu.Crystal Palace-Liverpool maç özeti izleHerkes onu konuşuyor: 16 yaşında attığı golle tarihe geçtiMilli futbolcuların formasını giydiği Lille satıldı: İki isimle yollar ayrıldıLille satılıyor: Bizim Çocuklar ile yollar ayrılacak mı?

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