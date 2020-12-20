Ronaldo ve Morata coştu, Juventus farklı kazandı (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, Parma'yı deplasmanda 4-0 yendi.

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, konuk Juventus, 23. dakikada Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Ronaldo, Juventus adına farkı 3'e çıkaran golü attı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha buldu ve skor 4-0 oldu. Morata mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamladı.

Parma-Juventus maç özeti;

Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Milan ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Parma ise ligde 5 maç sonra kaybederek, bu sezonki 5. yenilgisini yaşarken, 12 puanla 15. sırada yer buldu.



