Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonasında tarih yazdı

"Önemli müsabaka öncesi uğurun var mı? sorusuna Şevval İlayda, "Aslında yok, sadece kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Bu, her seferinde değişiyor. Kimi zaman müzik dinliyorum, kimi zaman sohbet ediyorum, kimi zaman uyuyorum. Duruma göre, güne göre değişiklik gösteriyor ama kendimi rahatlatmak rutinlerimden biri." yanıtını verdi.

"Atıcılık erkek sporu" algısının yavaş yavaş kırıldığını dile getiren Şevval İlayda, "Aslında atıcılık camiasında erkek sporu algısı yok. Sadece dışarıda böyle bir algı var. Çünkü atıcılığı kadınların çok daha başarılı olduğu bir branş olarak görüyoruz. Kadınlarda çıkan skorlar daha yüksek. İnce motor becerileri ön planda olduğu için çok daha kontrollü ilerleyebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Şevval İlayda, atıcılık branşının kendisine kattıklarına ilişkin ise "Atıcılık, bana son ana kadar hiçbir şeyden vazgeçmemeyi ve umudunu kaybetmemeyi kazandırdı. Çünkü son atış bize her şeyi kazandırabiliyor. Bunu finallerimizi, müsabakalarımızı takip eden izleyicilerimiz daha iyi anlayacaktır. Son atışta her şeyi kazanabiliyorsunuz ya da her şeyi kaybedebiliyorsunuz." diye konuştu.