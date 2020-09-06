MİLLİ TAKIM

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A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımızda A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milli takımımız aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un atılmasıyla birlikte adeta tek kale oynayan Ay -Yıldızlılar yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk 11'de sahaya çıkan Kenan Karaman 90 dakika sahada kaldı.

İlk 11'de sahaya çıkan Kenan Karaman 90 dakika sahada kaldı.

Fotoğraf: Reuters

A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Sırbista ile 0-0 berabere kaldı. Gruptaki ikinci maçımızda da galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar bir sonraki maçta Rusya ile karşı karşıya gelecek.

90 dakika boyunca rakibi karşısında üstün oynayan A Milli Futbol Takımımız, gol pozisyonu konusunda sıkıntılar yaşadı.

  • İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un oyundan atılmasıyla tek kale oynayan milliler Sırbistan'ın defans duvarını geçemedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

A Milli Takımımız grubun üçüncü maçında 10 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

Bunun için mi geldik buraya?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında sadece 1 soru gelmesine tepki gösterdi. Yaklaşık 10 saniye süren toplantı sonrası Güneş, 'Bunun için mi geldik buraya?' dedi.

Bunun için mi geldik buraya?
Yeni Şafak

Bunun için mi geldik buraya?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında sadece 1 soru gelmesine tepki gösterdi. Yaklaşık 10 saniye süren toplantı sonrası Güneş, 'Bunun için mi geldik buraya?' dedi.


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