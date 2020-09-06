MİLLİ TAKIM

Türkiye Sırbistan maç özetini izle

A Milliler ikinci maçta da galibiyet alamadı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı. Macaristan karşılaşmasına göre 10 değişiklikle maça çıkan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 10 kişi kalan ev sahibi ekip karşısında daha atak bir futbol sergilemesine rağmen sonucu değiştiremedi. Sırbistan-Türkiye maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk 11'de sahaya çıkan Kenan Karaman 90 dakika sahada kaldı.

İlk 11'de sahaya çıkan Kenan Karaman 90 dakika sahada kaldı.

Fotoğraf: Reuters

A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Sırbista ile 0-0 berabere kaldı. Gruptaki ikinci maçımızda da galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar bir sonraki maçta Rusya ile karşı karşıya gelecek.

90 dakika boyunca rakibi karşısında üstün oynayan A Milli Futbol Takımımız, gol pozisyonu konusunda sıkıntılar yaşadı.

  • İkinci yarının başında Sırbistan'da Kolarov'un oyundan atılmasıyla tek kale oynayan milliler Sırbistan'ın defans duvarını geçemedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

A Milli Takımımız grubun üçüncü maçında 10 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

Sırbistan-Türkiye maç özeti

Bunun için mi geldik buraya?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında sadece 1 soru gelmesine tepki gösterdi. Yaklaşık 10 saniye süren toplantı sonrası Güneş, 'Bunun için mi geldik buraya?' dedi.

Bunun için mi geldik buraya?
Yeni Şafak

Bunun için mi geldik buraya?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında sadece 1 soru gelmesine tepki gösterdi. Yaklaşık 10 saniye süren toplantı sonrası Güneş, 'Bunun için mi geldik buraya?' dedi.


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