Spor Sivasspor eski Galatasaraylı futbolcuyu istiyor
TRANSFER

Sivasspor eski Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

Sivasspor, son olarak Yunanistan’da Aris forması giyen 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye’ye teklif götürecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sivasspor eski Galatasaraylı futbolcuyu istiyor
Ndiaye Süper Lig'de 130 maça çıktı.

Yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Aris’in formasını giyen yıldız 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye'yi istiyor. Ndiaye ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas temsilcisi, Senegalli oyuncuya teklif götürecek.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

  • Kariyerinde 317 maça çıkan ve 65 gol atan Ndiaye, 64 kez sarı kart görürken, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Türkiye Kupası'nda 60. kupa Sivasspor'un oldu: Finalde tam 5 gol atıldı
SPOR
Türkiye Kupası'nda 60. kupa Sivasspor'un oldu: Finalde tam 5 gol atıldı

Tonlarcasını insanlara yedireceklerdi

Tonlarcasını insanlara yedireceklerdi

​Et işleme tesisinde skandal görüntü.
Mehmetçiğin nefesiteröristlerin ensesinde

Mehmetçiğin nefesi
teröristlerin ensesinde

Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Muğladaki yangınla ilgili üç gözaltı: Yangın çıkarıp, selfie yapmış

​Fotoğraf ödülleri sahiplerini buluyor.

Görüntüleri 100 milyondan fazla izlendi.

Gelen tepkiler üzerine ​iki ayda iki kez çark etti.

​TÜİK Nisan ayı verilerini son dakika olarak duyurdu.

​Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomi mesajı.

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.