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Sivasspor’da 4 gün izin

Sivasspor’da 4 gün izin

16:1917/03/2025, Pazartesi
IHA
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında dün deplasmanda Hatayspor’a 3-2 yenilen Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi.


Sivasspor, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Adana Ademirspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 20 Mart Perşembe günü Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.








#Sivasspor
#Süper Lig
#Rıza Çalımbay

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