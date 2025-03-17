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Sivasspor'da Yiğit Efe ameliyat oldu

Sivasspor'da Yiğit Efe ameliyat oldu

15:3017/03/2025, Pazartesi
IHA
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Yiğit Efe Şahin sezonu kapattı.
Yiğit Efe Şahin sezonu kapattı.

Süper Lig takımlarından Sivasspor’un kalecisi Yiğit Efe Şahin, geçirdiği sakatlık sonrası artroskopik menisküs onarımı operasyonu geçirdi.

Sivasspor’un kalecisi Yiğit Efe Şahin Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’un bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi.


Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 1 buçuk ay sonra rehabilitasyona ve salon çalışmalarına başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.






#Sivasspor
#Yiğit Efe Şahin
#Süper Lig

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