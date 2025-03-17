Sivasspor'da Yiğit Efe ameliyat oldu

Sivasspor’un kalecisi Yiğit Efe Şahin Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’un bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi.