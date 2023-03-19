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Spor

Charisis'in ayak bileği dış bağlarında yaralanma

Sivasspor'un Fiorentina ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında sakatlanarak 15. dakikada oyundan alınan Yunan orta saha Charisis konusunda açıklama geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:57 . 19/03/2023 Pazar
AA
Sezon başı Sivasspor'a 500 bin euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki orta saha, 27 maçta süre alırken 1 gol 1 asistle oynadı.

Sezon başı Sivasspor'a 500 bin euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki orta saha, 27 maçta süre alırken 1 gol 1 asistle oynadı.

Sivasspor Kulübü, Yunan orta saha oyuncusu Charisis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.


Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Baran Güler, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçın 15. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Charis Charisis'in gerçekleştirilen kontrollerinde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcunun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.


#Baran Güler
#Charis Charisis
#Demir Grup Sivasspor
#FUTBOL
#Spor Toto Süper Lig
1 saat önce
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