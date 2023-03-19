Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Baran Güler, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçın 15. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Charis Charisis'in gerçekleştirilen kontrollerinde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcunun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.