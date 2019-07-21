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Skandal

2000 Sidney Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan, ayrıca 4 dünya, 2 de Avrupa şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu ve ASKİ Spor Tekvando Takım Antrenörü Hamide Bıçkın Çetiner, sporcularıyla kamptayken işine son verildiğini sosyal medyadan öğrendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamide Bıçkın Çetiner (Sağda)

Hamide Bıçkın Çetiner (Sağda)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) bünyesinde yer alan ASKİ Spor Kulübü’nde yönetimin değişmesinin ardından skandal kararlara imza atılıyor. 8 yıldır ASKİ Spor Kulübü’nde tekvando antrenörlüğü görevini sürdüren 2000 Sidney Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan 4 dünya, 2 Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner, ASKi Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla işine son verildiğini öğrendi. Çetiner yapılan davranışın evrensel hiçbir kurala uymadığını belirterek, “Takımı Türkiye Şampiyonası için Sivas’a götürdüm. Sporcum maçtan çıktı gözleri dolmuş yanıma geldi. ‘Hocam sosyal medyada görmeniz gereken bir şey var’ dedi. Baktım, sosyal medyadan attıkları hikaye ile işime son vermişler” diye konuştu.

BU NEZAKETSİZLİĞİ VE SAYGISIZLIĞI KABUL ETMİYORUM

Hamida Bıçkın Çetiner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hala olayın şoku içindeyim. Bütün dünyada evrensel kurallar var, kimse benimle görüşmedi” derken, “Din, dil, ırk ayırt etmeksizin sevgi, saygı ve ahlak kavramları önemlidir. ‘Seninle çalışmak istemiyorum’ dersin, ben de gerekli bilgileri veririm çocuklarla ilgili ve giderim. Görüşmek istediğim halde görüşmeyip, sosyal medya hesabından böyle bir muamele görmek hiç hoş değil. Yapılan bu nezaketsizliği ve saygısızlığı kabul etmiyorum. Geçen cuma günü yayınladılar ve hala benimle görüşmediler. Yüzüme konuşmayacaklarsa maçtan dönmemi bekleselerdi” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN TÜRK SPORUDUR

Hamide Bıçkın Çetiner, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 2 sporcu ile temsil edileceklerini belirterek, şöyle konuştu: “Olimpiyat yılındayız, sporcularımız olimpiyatlara hazırlanıyor. Olimpik, paralimpik iki branşta da sporcumuz gidiyor. Bizim sporcularımızın siyasetle işi olmaz. Onların sadece motivasyona ve desteğe ihtiyaçları var. Önemli olan Türk sporudur. Olimpiyata gidecek sporcular mağdur olmasın, onlar desteklensin istiyorum.”

Galatasaray’dan 7 trasfere 1.8 milyon
Galatasaray’dan 7 trasfere 1.8 milyon

Galatasaray, bu sezon kadrosuna kattığı futbolculara ödediği düşük bonservislerle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 yaz transfer döneminde 6 futbolcuya kiralama ve bonservis olarak 8 milyon 450 bin Euro harcarken, bu yaz döneminde ise aldığı 7 futbolcu için 1 milyon 800 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Galatasaray, bu yaz takviye ettiği 7 futbolcunun 5’ini bonservis vermeden transfer etti. Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor. UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden Galatasaray, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti. Cimbom, kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk ile güçlendirdi. Bu futbolculardan 5’ini bonservis ödemeden alan Aslan, 1 isme bonservis, 1’ine de kiralama bedeli verdi. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor’un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham’a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi. Aslan, bu transferlerin dışında daha orta saha ve forvete de takviyeler yapacak.GEÇEN YAZ 8 MİLYON 450 BİN EURO HARCADIKamp dönemi başlamadan transferlerin çoğunu yapan, mevcut dönemde de bazı bölgelere nokta atışı yapmayı planlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezona göre hareketli günler yaşıyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu yaz transfer dönemini geçti. Cimbom, geçtiğimiz yaz döneminde Nagatomo, Muğdat, Onyekuru, Emre Akbaba, Ndiaye ve Ömer Bayram’ı transfer etmişti. Bu 6 transfer için sarı-kırmızılıların kasasından 8 milyon 450 bin Euro para çıktı.Falcao’da yeni rakip İnter Galatasaray’ın transfer listesindeki Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kolombiyalı golcüye İtalya Serie A ekiplerinden Inter’in talip olduğu belirtildi. Kolombiya basınındaki habere göre; Mauro Icardi’nin yerine golcü arayışlarını sürdüren Inter, Falcao ile ilgileniyor. Haberde; Inter’in dışında Galatasaray’ın da bu transferde ciddi olduğu ve golcü oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği vurgulandı. Fransız basınında ise, golcü yıldızın Monaco tarafından da gönderilmek istendiği ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle golcü oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı yazıldı. Orta sahaya MangalaMarcao ve Luyindama transferleriyle beğeni toplayan scout ekibi, orta saha için öneride bulundu. Galatasaray’ın ön libero için öncelik verdiği isimleri bitirememesi durumunda Stuttgart’tan Orel Mangala için harekete geçeceği öğrenildi. Anderlecht altyapısından yetiştikten sonra Borussia Dortmund altyapısında da bir süre kiralık olarak oynayan ve 2017 yazında Stuttgart’a transfer olan Mangala, geçen sezon 2. Bundesliga’da Hamburg formasıyla boy gösterdi. Ön liberonun dışında merkez orta sahada da forma giyen ve bu sezon 29 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 2 asist yaparken Almanya Kupası’nda da 5 maçta 1 gol 3 asistle oynadı.Feghouli kariyer sezonunu yaşıyorGalatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, en verimli sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce kariyerinde kupa kaldırma başarısı gösteremeyen Cezayirli futbolcu, Galatasaray ile ilk sezonunu Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezonda da hem Süper Lig, hem Türkiye Kupası kaldırmayı başaran Feghouli, Cezayir Milli Takımı ile katıldığı Afrika Uluslar Kupası’nda da şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle 29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 3. kupasını kaldırma başarısını gösterdi. Zlatan Ibrahimovic Los Angelas derbisine damga vurdu

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