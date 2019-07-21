Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) bünyesinde yer alan ASKİ Spor Kulübü’nde yönetimin değişmesinin ardından skandal kararlara imza atılıyor. 8 yıldır ASKİ Spor Kulübü’nde tekvando antrenörlüğü görevini sürdüren 2000 Sidney Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan 4 dünya, 2 Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner, ASKi Spor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla işine son verildiğini öğrendi. Çetiner yapılan davranışın evrensel hiçbir kurala uymadığını belirterek, “Takımı Türkiye Şampiyonası için Sivas’a götürdüm. Sporcum maçtan çıktı gözleri dolmuş yanıma geldi. ‘Hocam sosyal medyada görmeniz gereken bir şey var’ dedi. Baktım, sosyal medyadan attıkları hikaye ile işime son vermişler” diye konuştu.

BU NEZAKETSİZLİĞİ VE SAYGISIZLIĞI KABUL ETMİYORUM

Hamida Bıçkın Çetiner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hala olayın şoku içindeyim. Bütün dünyada evrensel kurallar var, kimse benimle görüşmedi” derken, “Din, dil, ırk ayırt etmeksizin sevgi, saygı ve ahlak kavramları önemlidir. ‘Seninle çalışmak istemiyorum’ dersin, ben de gerekli bilgileri veririm çocuklarla ilgili ve giderim. Görüşmek istediğim halde görüşmeyip, sosyal medya hesabından böyle bir muamele görmek hiç hoş değil. Yapılan bu nezaketsizliği ve saygısızlığı kabul etmiyorum. Geçen cuma günü yayınladılar ve hala benimle görüşmediler. Yüzüme konuşmayacaklarsa maçtan dönmemi bekleselerdi” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN TÜRK SPORUDUR

Hamide Bıçkın Çetiner, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 2 sporcu ile temsil edileceklerini belirterek, şöyle konuştu: “Olimpiyat yılındayız, sporcularımız olimpiyatlara hazırlanıyor. Olimpik, paralimpik iki branşta da sporcumuz gidiyor. Bizim sporcularımızın siyasetle işi olmaz. Onların sadece motivasyona ve desteğe ihtiyaçları var. Önemli olan Türk sporudur. Olimpiyata gidecek sporcular mağdur olmasın, onlar desteklensin istiyorum.”