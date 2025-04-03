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Stanimir Stoilov: Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz

Stanimir Stoilov: Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz

23:323/04/2025, Perşembe
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kupadaki Beşiktaş zaferinin ardından konuştu. Müthiş bir galibiyet aldıklarını dile getiren Stoilov, "Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Onlara armağan ediyoruz." dedi.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.


Galibiyetin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Stanimir Stoilov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Her şeyimizi vermek istiyorduk'

"Bizim için müthiş bir galibiyet. Maçtan önce de söylediğim gibi Göztepe ailesi için her şeyimizi vermek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz."


'Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz'

"Yarı finale kaldık ve son dört takım arasındayız. Bunun için çok mutluyuz. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

'Futbolu daha iyi sahaya yansıttık'

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Beşiktaş bizden daha iyiydi. Sonra fırsat bulduk ve kırmızı kart çıktı. O dakikadan sonra istediğimiz futbolu daha iyi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulmaya başladık ve istediğimiz golleri bulduk. Maçın uzun bir bölümünde Beşiktaş 10 kişiydi. Beşiktaş çok iyi bir takım, iyi oyuncuları ve hocaları var. Kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bu yüzden çok mutluyum."






#Göztepe
#Stanimir Stoilov
#Beşiktaş
#Ziraat Türkiye Kupası

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