Subasic Vida'yı da kurtardı

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kaleci Danijel Subasic, takım arkadaşı Domagoj Vida'yı düşmekten kurtardı.
Başkent Zagreb'deki kutlamalar sırasında otobüs üzerinden eğlenen milli takım futbolcularından Beşiktaşlı Vida, bir anda ayağı kayınca düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
- Turnuva boyunca yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan kaleci Subasic ise Vida'yı tutarak Hırvat futbolcuyu düşmekten kurtardı.
Bu anlar sosyal medyada gündem oldu;
Hırvat kaleci Subasic, Vida’yı otobüsten düşmekten son anda kurtarıyor! pic.twitter.com/d7jmVb0AMK
Hırvat kaleci Subasic, Vida’yı otobüsten düşmekten son anda kurtarıyor! pic.twitter.com/d7jmVb0AMK— PlayersDB (@PlayersDB_TR) 19 Temmuz 2018
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