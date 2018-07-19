DÜNYA KUPASI

Subasic Vida'yı da kurtardı

Dünya Kupası'nda elde edilen ikinciliğin ardından başkent Zagreb'de organize edilen kutlamalar sırasında otobüsten düşmen tehlikesi yaşayan Vida'yı, kaleci Subasic tuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danijel Subasic, turnuva boyunca yaptığı kurtarışlarla gündeme geldi.

Danijel Subasic, turnuva boyunca yaptığı kurtarışlarla gündeme geldi.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kaleci Danijel Subasic, takım arkadaşı Domagoj Vida'yı düşmekten kurtardı.

Başkent Zagreb'deki kutlamalar sırasında otobüs üzerinden eğlenen milli takım futbolcularından Beşiktaşlı Vida, bir anda ayağı kayınca düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

  • Turnuva boyunca yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan kaleci Subasic ise Vida'yı tutarak Hırvat futbolcuyu düşmekten kurtardı.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu;

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