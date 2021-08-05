​Sultanlar gözyaşlarıyla​

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finalde Güney Kore’ye 3-2 yenilerek elendi. Maça iyi başlayan Filenin Sultanları, ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. Milli takımın kötü manşet aldığı ikinci sette Güney Kore, iyi servis atarken seti 25-17 kazandı ve 1-1’lik dengeyi getirdi. Üçüncü sete de kötü başlayan Filenin Sultanları setin sonunda skoru 24-24’e getirerek oyunda tekrar dengeyi getirmesine rağmen seti Güney Kore 28-26 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete Şeyma Ercan’ın etkili servisleriyle başlayan Türkiye, Tuğba Şenoğlu’nun sayılarıyla etki ettiği seti 25-18 kazanarak skora dengeyi getirdi: 2-2. Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek 5. ve son sette Tuğba Şenoğlu’nun üst üste sayılarıyla Türkiye, skorda 6-3’lük avantaj yakalarken, saha değişimine ise 8-7 geride gitti. Büyük heyecana sahne olan son bölümde kötü manşet alan milliler, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek elendi. Maç sonu milli voleybolcumuz büyük bir üzüntü yaşadı.

Bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maç sonrası millilere alkışlarla moral vermeye çalışırken, “Mücadelenize, azminize, yüreğinize sağlık. Yaşattığınız her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.