Süper Lig 2026-27 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı

16:21 12/05/2026, Tuesday
Trendyol Süper Lig
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 2026-27 sezonunun takvimini açıkladı. Yeni sezonun 14 Ağustos'ta ayında başlayacağı duyurulurken, ligin 23 Mayıs 2027 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 2026-27 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre yeni sezon, 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligin ilk yarısı ise 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 16. hafta müsabakalarının ardından sona erecek.

Süper Lig’de ikinci yarı, 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak.

2026-27 sezonunun ise 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki günlerde fikstür çekimi ve sezon planlamasına ilişkin detayları da paylaşması bekleniyor.



