Süper Lig ekibinden duygulandıran ilk 11 paylaşımı

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde Konyaspor'un ilk 11'lerini İzmir'in ilçeleriyle duyurması büyük beğeni topladı.

Karşılaşma öncesinde duyurulan ilk 11'lerde, Konyaspor'un oyuncularının isimleri yerine geçtiğimiz günlerde deprem felaketi yaşanan İzmir'in ilçelerine yer vermesi görenleri duygulandırdı.

Yeşil-beyazlıların yaptığı paylaşım;

30 Ekim Cuma günü İzmir'de gerçekleşen 6,6'lık depremde 58 kişi hayatını kaybetmiş ve 920 kişi de yaralanmıştı.

İzmir depreminde can kaybı 58'e yükseldi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de saat 09.35 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre biri boğulma nedeniyle olmak üzere 49 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği, 214 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.Açıklamada, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Hayatını kaybeden sayısı 58'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan son bilgilendirmede 58 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 920 olduğu açıklandı.Video: Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldıÇadırda ikinci geceÖte yandan depremzedeler, AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bölgelerde kurulan çadırlarda ikinci gecelerini geçirdi.Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı.Video: Sığacık'ta deniz taşması sonucu boğulan yaşlı kadının son görüntüleriAşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda kalanlar vatandaşlardan İrfan Adanır, depremde evinde çatlaklar oluştuğunu, eve girmeye korktuklarını anlattı.Ailesiyle bir süre daha çadırda kalacaklarını belirten Adanır, "65 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir depreme şahit oldum. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Çok korktuk. Anlatmak çok zor." dedi.Türkiye'nin bu depremle tek yürek olduğuna tanıklık ettiğini belirten Adanır, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hakikaten Türkiye böyle şeylerde birleşmesini biliyor. Böyle kötü şeyler, belki bize çok güzel şeyler üretiyor. Keşke böyle kötü şeyler olmadan güzel şeyler olsa. Burada hiçbir sorunumuz yok. Yiyemeyeceğimiz kadar bol yiyecek var. Her yerden yardıma gelenler var."Video: Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında"Enkaz altındakileri düşünüyorum"Enkazların bulunduğu bölgeye yakın konumda kurulan çadırda, eşi ve iki çocuğuyla kalan 34 yaşındaki Mehmet Aktaş da depreme, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki iş yerinde yakalandığını söyledi.Depremin etkisinin büyük olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Yıkılan apartmanlarda yaşayan tanıdığımız insanlar vardı. Bazıları kurtuldu ama birçoğu da maalesef hayatını kaybetti. Elimizden bir şey gelmiyor. Evimizde bir sıkıntı yok ama yanındaki yüksek katlı binada yıkılma tehlikesi var. Onun için boşalttık. Bizde bir sorun yok, enkazın altındakileri düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Video: Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 26 saat sonra sevindiren haber: Helim Sarı yaralı olarak kurtarıldı

Ateşi yükselen Ahmet Çalık, Başakşehir maçı kadrosundan çıkartıldı Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipten yapılan açıklamada 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.Ateşi yükseldiği için kadroda yokKonyaspor'da Başakşehir maçı öncesinde,sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner, ağrıları artan Musa Çağıran ve sabah saatlerinde ateşi yükselen Ahmet Çalık, maç kadrosundan çıkartıldı.Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:"Dün yapılan son antrenmanı yarıda bırakan Kaptanımız Ömer Ali Şahiner sakatlığı, Musa Çağıran ağrılarının artması, Ahmet Çalık ise sabah saatlerinde ateşinin yükselmesi nedeniyle M. Başakşehir maç kadrosundan çıkarılmışlardır."Konyaspor-Başakşehir (CANLI)

Konyaspor-Başakşehir (CANLI) Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.İlk 11'lerKonyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, KravetsBaşakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Boli-Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli



