Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de kulüplerinin yaz transfer dönemi için merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyruldu.

Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de takımlar kadrolarını geniş tutmak istiyor. Uzun bir maraton için alternatifli kadro oluşturmak isteyen ekipler harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte transfer politikalarını oluşturacaklar.

Harcama limitleri aşılırsa ne olacak?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

2019-2020 sezonunda takımların harcama limitleri ne kadardı?

Galatasaray - ₺451.659.184

Başakşehir - ₺179.821.014

Beşiktaş - ₺275.335.170

Trabzonspor - ₺126.552.658

Yeni Malatya - ₺97.575.509

Fenerbahçe - ₺224.731.066

Antalyaspor - ₺59.355.091

Konyaspor - ₺83.192.355

Alanyaspor - ₺100.032.618

Kayserispor - ₺69.092.764

Rizespor - ₺121.001.299

Sivasspor - ₺82.439.445

Ankaragücü - ₺83.167.107

Kasımpaşa - ₺90.647.027

Gaziantep FK - ₺96.545.656

Gençlerbirliği - ₺84.125.951

Denizlispor - ₺78.184.551



