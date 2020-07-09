Süper Lig'de oynayan Brezilyalı futbolcu hacamat yaptırdı

Geride kalan Pazartesi günü Kayseri’de oynanan Beşiktaş maçında ayak bileğinden sakatlanan Pedro Henrique’nin tedavisi sürüyor. Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan ve Kayseri’de kalan futbolcunun Gaziantep FK ile oynanacak maça yetişmesi için çaba sarf ediliyor.

Bugün ayak bileğine hacamat yapılan Pedro Henrique, tedavisi ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken acı çektiğini dile getirdi.

Hacamat nedir?

Hacamat kısaca deri altında birikmiş, vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir. Hacamat , Peygamber Efendimizin şiddetle tavsiye buyurduğu ve bizzat kendilerinin de uyguladığı sünnet olan çok önemli bir tedavi metodudur.