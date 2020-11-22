SÜPER LİG

Süper Lig'in yeni stadı açılıyor: İkinci yarıda maçlarını burada oynayacaklar

Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, yeni stadına kavuşuyor. Güney temsilcisi, maçlarını 5 bin kişilik Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynuyordu. Yeni stadyumu yüzde 95 oranın tamamlanan Hatayspor, ligin ikinci yarısında yeni evinde mücadele edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni stadyumu ligin ikinci yarısıyla birlikte aktif hale gelecek.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un yeni stadyumu ligin ikinci yarısıyla birlikte aktif hale gelecek.

Hatay’da, 25 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilen ve otoparkına kurulan güneş enerjisi sistemiyle kendi enerjisini üretecek yeni stadın Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren aktif hale geleceği belirtildi.

Futbolseverlerin hizmetine sunulması amaçlanan ve Hatay’da yapımı yüzde 95 oranında tamamlanan Hatay Atatürk Yeni Stadı, dış cephe ve peyzaj çalışmalarının ardından Hatayspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak.

Öte yandan Hatay'da yeni yılla birlikte aktif hale gelecek stadyumda bir de milli takım maçının oynanması planlandığı ancak bu konuyla ilgili olarak pandeminin belirleyici olacağı aktarıldı.

Hatayspor'un yeni stadyumundan görüntüler;

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