Taha Akgül: Hamdolsun tarihi bir rekor

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazarak takım halinde Avrupa ikincisi olan Serbest Güreş Milli Takımı, Türkiye’ye döndü.

Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül, Avrupa Şampiyonalarındaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklerken,9. altın madalyasını kazandı ve serbest stilde en çok madalya alan güreşçi unvanını sürdürdü.

Akgül’ün kariyerinde 9 Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra 2 Dünya (2014-2015) ve 1 Olimpiyat Şampiyonluğu (2016) da yer alıyor.

Hedef 2024 Paris

Taha Akgül, çıktığı 9 Avrupa Şampiyonasında da madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Zor bir final maçı olduğunu belirten şampiyon güreşçimiz, “Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım ve altın madalya aldım. Avrupa Şampiyonası’nda 9’da 9 yaptım. 2016’da sakatlığım vardı, onu saymıyorum, maçtan çekilmiştim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hedef 2024 Paris Olimpiyatları. 1,5 yıl bu durumu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek” dedi.

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Taha Akgül 9️⃣. kez Avrupa Şampiyonu! 🥇🇹🇷



🗣 "Son saniyeye kadar ülkem için, milletim için mücadele ettim." pic.twitter.com/V3gjuhyKHN — TRT Spor (@trtspor) March 30, 2022

100. altın

Erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, “İlk kez A Takım’da yer aldım ve şampiyonluk nasip oldu” dedi. “Öyle bir şampiyonluktu ki ülkemizin 100. Avrupa şampiyonluğu bana nasip oldu” diyen Aktürk, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sağ olsun başarımızı kutladı. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Toplam madalya sayımız 330

Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz alan Türkiye, takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Türkiye 141 puanla, 159 puanlı Azerbaycan’ın ardından ikinci sırayı alırken Gürcistan ise 133 puanla üçüncü oldu. Türkiye, Avrupa Şampiyonalarında dün kadınlarda gelen 3 madalya ile birlikte toplamda 103 altın, 88 gümüş ve 139 da bronzla madalya sayısını 330’a çıkardı.