Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Taha Akgül Hamdolsun tarihi bir rekor
GÜREŞ

Taha Akgül: Hamdolsun tarihi bir rekor

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda koleksiyonuna 9. Avrupa şampiyonluğunu ekleyen Taha Akgül, “Avrupa Şampiyonası’nda 9’da 9 yaptım. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Taha Akgül: Hamdolsun tarihi bir rekor
Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazarak takım halinde Avrupa ikincisi olan Serbest Güreş Milli Takımı, Türkiye’ye döndü.

Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül, Avrupa Şampiyonalarındaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklerken,9. altın madalyasını kazandı ve serbest stilde en çok madalya alan güreşçi unvanını sürdürdü.

Akgül’ün kariyerinde 9 Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra 2 Dünya (2014-2015) ve 1 Olimpiyat Şampiyonluğu (2016) da yer alıyor.

Hedef 2024 Paris

Taha Akgül, çıktığı 9 Avrupa Şampiyonasında da madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Zor bir final maçı olduğunu belirten şampiyon güreşçimiz, “Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım ve altın madalya aldım. Avrupa Şampiyonası’nda 9’da 9 yaptım. 2016’da sakatlığım vardı, onu saymıyorum, maçtan çekilmiştim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hedef 2024 Paris Olimpiyatları. 1,5 yıl bu durumu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek” dedi.

100. altın

Erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, “İlk kez A Takım’da yer aldım ve şampiyonluk nasip oldu” dedi. “Öyle bir şampiyonluktu ki ülkemizin 100. Avrupa şampiyonluğu bana nasip oldu” diyen Aktürk, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sağ olsun başarımızı kutladı. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

  • Toplam madalya sayımız 330
  • Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz alan Türkiye, takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Türkiye 141 puanla, 159 puanlı Azerbaycan’ın ardından ikinci sırayı alırken Gürcistan ise 133 puanla üçüncü oldu. Türkiye, Avrupa Şampiyonalarında dün kadınlarda gelen 3 madalya ile birlikte toplamda 103 altın, 88 gümüş ve 139 da bronzla madalya sayısını 330’a çıkardı.
Efsane model geliyor

Efsane model geliyor

Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili olacak.
Yılan hikayesine döndü

Yılan hikayesine döndü

Belediye tarih verdi, yıkılacağı tarih belli oldu.
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş’tan Yavuz Agiralioglunun görevden alınmasını Kılıçdaroğlu istedi iması

​Milyonlarca lira değerinde: Harekete geçildi.

İlk kez ortaya çıktı: Dün gibi duruyor.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

Yıllık izni<br>birikene kötü haber

Yıllık izni
birikene kötü haber

​Yargıtay: Hayatın olağan akışına aykırı.

​Beklenen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

​İstanbul merkezli dev operasyon.

​Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.