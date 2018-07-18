ASYA LİGLERİ

Talisca ilk lig maçında şov yaptı

Kiralık olarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca, ligdeki ilk maçında hat-trick yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Talisca, ilk lig maçında tam not aldı.

Talisca, ilk lig maçında tam not aldı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı ilk lig maçında performansıyla taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Brezilyalı futbolcu, takımının attığı ilk golde asist yaparken; 29, 62 ve 78. dakikalarda attığı gollerle de hat-trick yaptı.

Talisca'nın attığı ikinci gol dikkat çekti;

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