Talisca ilk lig maçında şov yaptı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande formasıyla çıktığı ilk lig maçında performansıyla taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Brezilyalı futbolcu, takımının attığı ilk golde asist yaparken; 29, 62 ve 78. dakikalarda attığı gollerle de hat-trick yaptı.

Talisca'nın attığı ikinci gol dikkat çekti;

Olha que golaço de Anderson Talisca... Seu segundo gol no jogo pro #GuangzhouEvergrande #Csl2018 pic.twitter.com/GZdUKKqDnv — Futebol da China (@FutebolCHN) 18 Temmuz 2018

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