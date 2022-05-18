Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu: "Sakın bu adamı takıma almayın"

Konyasporlu taraftarlar, takımlarına transfer olacağı yönünde haberler çıkan Sadık Çiftpınar için olumsuz görüş bildirdi.
Yeşil beyazlı taraftarlar, ismi takımlarıyla anılan oyuncunun Yeni Malatya'da yaşadığı disiplinsizlikler sebebiyle bu transferin gerçekleşmesinden yana değil.
- Hatırlanacağı üzere Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyalı taraftarlarla sorunlar yaşamış ve lig maçı esnasında tribünlere hareket çekmişti. Yaşanan bu olay sonrasında Çiftpınar kadro dışı bırakılmış ve sonraki maçlarda forma giyememişti.