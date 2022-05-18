Spor Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu "Sakın bu adamı takıma almayın"
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Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu: "Sakın bu adamı takıma almayın"

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Transfer haberlerinin yazılmaya başladığı bu dönemde Konyasporlu taraftarlardan kulüpleriyle adı geçen bir oyuncu için veto geldi. Yeşil beyazlı taraftarlar, Yeni Malatya'da forma giyen Sadık Çiftpınar'ın Konyaspor formasını giymesini istemiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu: Sakın bu adamı takıma almayın
Konyasporlu taraftarlar

Konyasporlu taraftarlar, takımlarına transfer olacağı yönünde haberler çıkan Sadık Çiftpınar için olumsuz görüş bildirdi.

Yeşil beyazlı taraftarlar, ismi takımlarıyla anılan oyuncunun Yeni Malatya'da yaşadığı disiplinsizlikler sebebiyle bu transferin gerçekleşmesinden yana değil.

  • Hatırlanacağı üzere Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyalı taraftarlarla sorunlar yaşamış ve lig maçı esnasında tribünlere hareket çekmişti. Yaşanan bu olay sonrasında Çiftpınar kadro dışı bırakılmış ve sonraki maçlarda forma giyememişti.
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