Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu: "Sakın bu adamı takıma almayın"

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George Floyd davasında yeni gelişme: Polis suçunu kabul etti

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ise bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında görev yapan polis memuru Thomas Lane, suçlu olduğunu kabul etti. Lane'in bu itirafına karşılık üç yıl hapis yatacağı öne sürüldü.