Tedesco'dan büyük sürpriz! Türkiye-Romanya maçı için bu kararı aldı

Fenerbahçe’nin İtalyan asıllı Alman teknik patronu Domenico Tedesco, 2026 Dünya Kupası yolunda kader sınavına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza destek vermek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı, bu akşam oynanacak Türkiye-Romanya play-off yarı final mücadelesini tribünden takip ederek ay-yıldızlı ekibe moral verecek.
Türkiye’nin Amerika, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım yolundaki en kritik virajı olan Romanya maçı, futbol dünyasını bir araya getiriyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ay-yıldızlı ekibimizin bu hayati randevusunda tribündeki yerini alarak milli heyecana ortak olacak.
Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Alman çalıştırıcı hem milli oyuncuları yerinde izlemek hem de Türkiye’nin bu önemli mücadelesine destek olmak amacıyla stadyumda hazır bulunacak.