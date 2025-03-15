THY Avrupa Ligi'nde lider Olympiakos play-off'a yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 29. hafta maçlarıyla devam edildi.





Yunanistan derbisinde Olympiakos, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u 76-74 mağlup ederek 6'sı üst üste olmak üzere 22. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar, normal sezonun bitimine 5 hafta kala ilk 6'da yer alacak takımların doğrudan yükseleceği play-off'a adını yazdırmayı başardı.





Sezon başında Sasha Vezenkov ile Evan Fournier'yi kadrosunda katarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 2004-05 sezonundan bu yana uygulanan play-off'ta üst üste 4, toplamda ise 16. kez mücadele edecek.





Fenerbahçe Beko'dan son 12 maçta 10. galibiyet

Sarı-lacivertli takım, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 yenerek organizasyonda çıktığı son 12 maçta 10. kez kazandı. Bu sezon 20. galibiyetini alarak çıkışını sürdüren Fenerbahçe, haftayı ikinci sırada tamamladı.





Basketbol kamuoyu tarafından Dörtlü Final'in en güçlü adayları arasında kabul edilen sarı-lacivertliler, normal sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi.





Anadolu Efes, deplasmanda 4 ay sonra galibiyet elde etti

Lacivert-beyazlılar, Almanya ekibi Bayern Münih'e 97-92 üstünlük kurarak deplasmanda 4 ay sonra kazandı. İspanya'nın Real Madrid takımını 14 Kasım 2024'te mağlup ettikten sonra dış sahada çıktığı 8 müsabakanın hiçbirinden galibiyetle ayrılamayan Anadolu Efes, bu özlemi Almanya'da sonlandırdı.





Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3, toplamda ise 15. kez kazanan lacivert-beyazlı ekip, haftayı averajla 11. basamakta bitirdi ve play-off umutlarını arttırdı.





Format

THY Avrupa Ligi'nde birçok takımın play-off ve play-in yarışı kıyasıya devam ediyor. Organizasyonda 34 hafta sürecek normal sezonu ilk 6 sırada bitirecek ekipler, doğrudan play-off bileti alacak.





Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 takım, sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu basamakta bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.





Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.





Play-off'ta ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.





Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2024-2025 sezonu şampiyonunun belli olacağı Dörtlü Final organizasyonu, 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.





Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa): 92-82





Kızılyıldız (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 80-82





Zalgiris (Litvanya)-Paris Basketbol (Fransa): 83-81





ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (İspanya): 97-90





Maccabi Playtika (İsrail)-Monaco (Fransa): 91-88





Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 67-80





Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 76-74





Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes: 92-97



