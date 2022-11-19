Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıktı

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İstanbul'da sahte altın operasyonu: Kuyumcuları dolandırıyorlardı

İstanbul'da düzenlenen operasyonla, kuyumculara sahte altın veya gramajıyla oynanmış altın satarak dolandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında, 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 32 bin lira nakit para ele geçirildi.