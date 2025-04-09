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Trabzonspor'da Rizespor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Rizespor hazırlıkları sürüyor

17:409/04/2025, Çarşamba
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.


Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.










#Trabzonspor
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