Trabzonsporluları çıldırtan pozisyon: Nasıl pas vermezsin!

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a konuk olduğu maçta bordo-mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı Djaniny, karşılaşmada harcadığı gol pozisyonuyla saç baş yoldurttu.

Trabzonspor formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 25. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Alanyaspor kalecisi Marafona'yı geçemedi.

Müsait pozisyondaki Pereira'ya pas vermedi

Yan tarafında bomboş pozisyonda olan Pereira, kendisine pas vermeyip şut çeken Yeşil Burun Adalı futbolcuya tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya hesaplarından "Bu pozisyonda nasıl pas vermezsin" diyerek Djaniny'e tepkilerini dile getirdi.

Oyundan alındı

Karşılaşmada yakaladığı fırsatlardan yararlanamayan Djaniny, 56. dakikada yerini Benik Afobe'ye bıraktı.

Alanyaspor-Trabzonspor (CANLI) Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.İlk 11'lerAlanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, BareiroTrabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny



