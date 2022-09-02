Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez göndermesi

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Maxi Gomez'i renklerine bağladı. Bordo-mavili kulüp, Uruguaylı golcü ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Gomez'le ilgili dikkati çeken bir paylaşım yapıldı.
Maxi Gomez'in Trabzonspor formasını giydiği görüntülerin yer aldığı video, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." ifadeleriyle yayımlandı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
İşte Trabzonspor'un o paylaşımı:
Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden... 😉 @gomez_maxi9 pic.twitter.com/Te66W0maPx
Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden... 😉 @gomez_maxi9 pic.twitter.com/Te66W0maPx— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 2, 2022