Spor Trabzonspordan Fenerbahçeye Maxi Gomez göndermesi
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez göndermesi

Trabzonspor Kulübü, yeni transferi Maxi Gomez'le ilgili bir video paylaştı. Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlanan paylaşıma bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Maxi Gomez videosu
Ahmet Ağaoğlu ile Maxi Gomez sözleşme imzalarken poz verdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Maxi Gomez'i renklerine bağladı. Bordo-mavili kulüp, Uruguaylı golcü ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Gomez'le ilgili dikkati çeken bir paylaşım yapıldı.

Maxi Gomez'in Trabzonspor formasını giydiği görüntülerin yer aldığı video, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." ifadeleriyle yayımlandı.

Trabzonspor'un bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı:

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