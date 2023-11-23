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Spor

Trabzonspor'un yenilenen tesislerinde şampiyonluk vurgusu

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda aidiyet ve birlik duygularını ortaya koyan yeni görsellerle tesislerdeki duvar kaplamalarını yeniledi.

21:06 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 21:07 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yenilendi.

Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yenilendi.

Trabzonspor Kulübünün tesislerdeki duvar kaplamaları yenilendi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi ve A takım binasının duvar kaplamalarının yenilendiğini belirtildi.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda duvarlara, aidiyet ve birlik duygularını ortaya koyan yeni görsellerle kaplandığı kaydedildi.


Futbolcuların motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan çalışmada şampiyonluk temasına vurgu yapılan kaplamalarda, "İnadıyla şampiyon Trabzonspor, birlikte yaşanacak daha çok zafer var ve şampiyon Trabzonspor" ifadeleri yer aldı.








#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Tesis
#Şampiyonluk
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