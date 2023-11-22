Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Uğurcan Çakır karşılaşmaya devam edememişti
A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı EURO2024 Elemeleri son maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, milli oyuncunun MR'ının çekildiği ve sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiği ifade edildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."