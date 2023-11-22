Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı. EURO 2024'e katılmamız sonrası konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, "3. torbadaki takımlar da fena değil. Kim çıkarsa çıksın, büyük bir zevkle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.