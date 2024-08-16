Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 21.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Ufuk, Jevtovic, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Umut.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.