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Spor

TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:44 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray

Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 21.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Ufuk, Jevtovic, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Umut.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.


TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR


#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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