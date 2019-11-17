Türkiye grup liderliği için sahaya çıkıyor

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020’ye katılma hakkı elde eden ay-yıldızlılar grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa’nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek. Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa’nın 2 puan gerisinde yer alan A Milli Takım, ikili averajda önde olduğu Fransa’nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak. Türkiye’nin yer aldığı grupta bugün saat 22.45’te Arnavutluk- Fransa ve Moldova-İzlanda maçları da oynanacak.

EURO2020 Elemeleri H Grubu’nda 9. maçlar sonunda ilk iki sırada yer almayı garantileyerek finallere adımızı yazdırıyoruz. Bekle Avrupa geliyoruz! #EURO2020Yolunda pic.twitter.com/U9uPase59K — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Kasım 2019

578. milli maç

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile bugün deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son hafta maçıyla 578. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 306’sı resmi, 271’i özel 577 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 246’sı deplasmanda, 251’i evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.





2019 yılına ay-yıldız damgası

Türkiye, Andorra karşılaşması ile 2019 yılındaki 12’nci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti. Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra’yı 1-0, altıncı müsabakasında deplasmanda Moldova’yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk’u 1-0 yendi. Mili takım, sekizinci maçında ise deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalırken, gruptaki 9. maçta sahasında İzlanda ile golsüz berabere kaldı ve EURO 2020’ye katılma hakkı elde etti.