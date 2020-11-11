MİLLİ TAKIM

Türkiye-Hırvatistan maç özeti ve golleri

Vodafone Park'ta gol düellosu: 6 gol atıldı kazanan çıkmadı

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımız, Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

A Milli Takımımız, Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

Fotoğraf: İsa Terli

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi.

Karşılaşmadan dakikalar;

7. dakikada sol kanattan gelişen Hırvatistan atağında Ozan Kabak’ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Melnjak’ın şutu üstten auta çıktı.

22. dakikada Hırvat savunmasına baskı yapan Cenk Tosun, Vida’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonucunda hakem Vincic penaltı kararı verdi.

23. dakikada beyaz noktanın başına gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-0

32. dakikada girdiği ikili mücadelede Mert Çetin’in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, ceza sahasını içine sarkarak yaptığı düzgün vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

40. dakikada Caner Erkin’in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü buldu. 2-1



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