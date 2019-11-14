Türkiye-İzlanda

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi EURO 2020’ya katılmayı garantileyecek. Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli rakibi Fransa ise sahasında saat 22.45’de grubun iddiasız takımı Moldova’yı konuk edecek. Gruptaki diğer maçta yine TSİ 22.45’te Arnavutluk-Andorra maçı da oynanacak.