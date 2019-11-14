MİLLİ TAKIM

Türkiye-İzlanda

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-İzlanda

Türkiye-İzlanda

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi EURO 2020’ya katılmayı garantileyecek. Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli rakibi Fransa ise sahasında saat 22.45’de grubun iddiasız takımı Moldova’yı konuk edecek. Gruptaki diğer maçta yine TSİ 22.45’te Arnavutluk-Andorra maçı da oynanacak.

  • İlk 11'ler
  • Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
  • İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson.

Milli Takımımızın grubunda puan durumu
Milli Takımımızın grubunda puan durumu

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