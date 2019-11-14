Türkiye-İzlanda: 0-0

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Milli Takım, grubun son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra’ya konuk olacak.

Ay-yıldızlılar, 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonalarda boy göstermişti.

İlk kez 1 maç kala garantiledi

Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki şampiyonalara play-off maçları sonucunda katılma hakkı elde etti. 2008'deki turnuvaya son maça kadar süren çekişme sonucunda elde ettiği grup ikinciliği ile gidebilen Türkiye, 2016'ya da en iyi üçüncü olarak katılmayı başarmıştı.

Kura çekimi 30 Kasım'da

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020'nin oynanacağı ülkeler

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Merih Demiral'den tarihi kurtarış A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.Bu mücadelenin 82. dakikasında ceza sahamız içerisinde tarihi bir karambol yaşandı. İzlanda'nın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Sigthorsson'un kafa vuruşunda Merih Demiral topu çizgiden çıkardı.Türkiye-İzlanda: 0-0Korner kullanıldığı sırada altı pas içerisinden kale çizgisine doğru koşan Merih, kafa vuruşunu çizgiden çıkardı. Seken topa İzlandalı oyuncular bir hamle daha yapsa da savunmamız topu çıkarmayı başardı.#MerihDemiral 'DUVAR' 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/4r9wEGXLHA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2019

Şenol Güneş sarı kart gördü

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda’yı konuk ederken, mücadelenin 56. dakikasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sarı kart gördü. Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Futbolcusu, teknik heyeti, yöneticisi ve muhteşem taraftarıyla #EURO2020Yolunda tek yürek olduk ve adımızı finallere yazdırdık. Bu yolda Ay-Yıldızlı millilere destek veren herkese gönülden teşekkürler. EURO2020’de yolumuz açık olsun! pic.twitter.com/ACSkkSjWVh — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 14, 2019

Cenk Tosun yalnız bırakmadı

A Milli Takım’ın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cenk Tosun da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti. İzlanda maçı için Riva’dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda

A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

MUTLUSSON



Türkiye 🇹🇷 İzlanda 🇮🇸 | 0-0#EURO2020Yolunda #EURO2020 | #TURISL | #EuropeanQualifiers — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 14, 2019