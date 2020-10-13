Türkiye, Sırbistan karşısında 583. maçına çıkıyor

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 767 gol attı, kalesinde 828 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 582 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Rusya'yı salladık ama yıkamadık A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. İki topumuzun direkten döndüğü mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Rusya'nın golünü 28. dakikada Miranchuk atarken, Milli Takımımızın golünü 62. dakikada Kenan Karaman attı. Bu sonucun ardından Milli Takımımız 2 puanla, Uluslar Ligi'nde 3. sırada yer aldı. Birinci sırada yer alan Rusya ise puanını 7'ye yükseltti. İkinci sıradaki Macaristan'ın 6, son sıradaki Sırbistan'ın 1 puanı bulunuyor.Bakan Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadıUEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Takım, Rusya’ya konuk olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.Milli Takım'da esrarengiz gelişme: Kadrodan çıktı takımında iki gol attıMaçtan dakikalar4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Anton Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Artem Dzyuba’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.23. dakikada Mert’in vuruşu kısa düştü. Miranchuk’un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.28. dakikada Rusya çok hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba’yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi. 1-030. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Meraş’ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.35. dakikada Miranchuk’un pasında Dzyuba soldan bindiren Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.İlk yarı Rusya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına güzel bir orta yaptı. Bu noktada iyi yükselen Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.55. dakikada Cengiz’in pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Shunin uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.58. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.62. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak direğe gönderdiği ortada Merih Demiral kale sahasına çevirdi. Bu noktada bomboş durumdaki Kenan Karaman topu filelere göndermeyi başardı. 1-166. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası önüne gönderdiği pasta Cengiz Ünder önce düzeltti ardından şutunu attı, kaleci Shunin son anda topu kornere tokatladı.75. dakikada Zhirkov’un soldan yaptığı ortada Bostovoy’un vuruşunda Mert gole izin vermedi. Dönen top Dzyuba’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mert yine kalesini gole kapattı.78. dakikada orta sahada topu Kenan Karaman sağ kanattaki Cengiz’i gördü. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Shunin’in müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.86. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Zeki Çelik, Burak Yılmaz’la ver kaç yapıp karşı karşıya kaldı ancak şutunda top az farkla üstten auta çıktı.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.14 Ekim'de Sırbistan ile karşılaşacağızDiğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.Rusya-Türkiye maç özeti;Milli takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı.İşte ikinci yarısı müthiş geçen maçın özeti... pic.twitter.com/DS8GwKkICa— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2020 Şenol Güneş'ten futbolcularına talimat: İçeriye oynamayın arkaya atın

2020 yılındaki 5. maç

A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak. Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sırbistan ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ikinci maçını yarın oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile ilk maçını 6 Eylül 2020'de deplasmanda oynamış ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.