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Türkiye'nin namağlup tek takımı Manisa FK

Türkiye’deki profesyonel futbol liglerinin en başarılı takımı durumundaki Manisa Futbol Kulübü, en fazla puan toplayan, en çok gol atan, en fazla galip gelen ve tek namağlup ekip olarak yüzünü 1. Lig’e çevirdi.

Haber Merkezi İHA
Manisa ekibi en yakın rakibine 19 puan fark attı.
Manisa ekibi en yakın rakibine 19 puan fark attı.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig vizesini play-off maçında kaybeden Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 26 maçta aldığı 21 galibiyet, 5 beraberlik ve hiç yenilgi yüzü görmeyerek adeta göz dolduruyor. Manisa FK attığı 69 gole karşılık kalesinde sadece 16 gol görürken, topladığı 68 puan ve artı 53 gol averajıyla en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon’un 19 puan önünde ligin başından beri lider koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Manisa FK en fazla gol atan takım olurken, profesyonel liglerde de en az gol yiyen 5 takımdan da biri. 3. Lig ekiplerinden Aksaray Belediyespor 23 maçta 12 gol, Bucaspor 1928 22 maçta 14 gol, Diyarbekirspor 22 maçta 15 gol, Adıyaman 1954 Spor 24 maçta 16 gol, Manisa FK ise 26 maçta kalesinde 16 gol görerek en az gol yiyen 5 takımdan biri oldu.

Manisa FK deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanırken 10 puan kaybettiği 5 beraberliği de kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda aldı.

  • Manisa FK 14 Mart Pazar günü kendi sahasında karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçından da 3 puanla ayrılarak 1. Lig yolunda bir engeli daha aşmak istiyor.

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