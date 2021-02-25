Spor 2 Ligde Batuhan Karadeniz fırtınası esiyor
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2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası esiyor

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların formalarını giyen Batuhan Karadeniz, bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da muhteşem bir istatistiğe imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Batuhan Karadeniz'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor.

29 yaşındaki santrfor, son olarak takımının Şanlıurfaspor'u ligde 6-2 mağlup ettiği maçta 3 gol atarak yıldızlaştı.

24 maç 18 gol

Hekimoğlu Trabzon'da 24 maça çıkan Batuhan Karadeniz, yaptığı hat-trick ile gol sayısını 18'e yükseltti. Tecrübeli futbolcu bu gollerden 3'ünü Türkiye Kupası'nda kaydetti.

"Sergen hocayla çalışmak isterim"

Batuhan Karadeniz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediğini söylemişti.

Radyospor'a konuşan golcü oyuncu, "Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile çalışmak isterim. Sergen Hoca futbolcuya öz güven verir, Sergen hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım" ifadelerini kullanmıştı.

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