2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası esiyor

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor.
29 yaşındaki santrfor, son olarak takımının Şanlıurfaspor'u ligde 6-2 mağlup ettiği maçta 3 gol atarak yıldızlaştı.
24 maç 18 gol
Hekimoğlu Trabzon'da 24 maça çıkan Batuhan Karadeniz, yaptığı hat-trick ile gol sayısını 18'e yükseltti. Tecrübeli futbolcu bu gollerden 3'ünü Türkiye Kupası'nda kaydetti.
HEKİMOĞLU TRABZON FK: 6
Şanlıurfaspor: 2
Gollerimiz 🎥 pic.twitter.com/Trgq67p7n0
HEKİMOĞLU TRABZON FK: 6
"Sergen hocayla çalışmak isterim"
Batuhan Karadeniz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediğini söylemişti.
Radyospor'a konuşan golcü oyuncu, "Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile çalışmak isterim. Sergen Hoca futbolcuya öz güven verir, Sergen hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım" ifadelerini kullanmıştı.
A Milli Takım'ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük 'keşke'lerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY
A Milli Takım'ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük 'keşke'lerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2020