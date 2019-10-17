UEFA'nın çifte standardı: Asker selamı sadece Türk futbolculara yasak

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Daha önceden Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Dünya Kupası’nın finalindeki kupa töreninde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un karşısında asker selamı vermesi, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’de oynarken gol sevincini asker selamı vererek kutlaması, Hırvat futbolcu Mario Mandzukic’in Bayern Münih formasını giyerken gol sevincini asker selamı vererek yaşaması, Şampiyonlar Ligi’nde Thierry Henry ve Samuel Eto’o’nun asker selamı vermesi, Emmanuel Adebayor’un ülkesi Togo’nun siyasi olarak içinde bulunduğu karışık dönemde asker selamı vermesi siyasi bir mesaj ya da siyasi bir provokasyon olarak değerlendirilmemişti.

M6'dan açıklama: UEFA istedi

Maçın yayın ve dağıtımını yapan Fransız medya şirketi, asker selamını yayınlamama nedenlerinin “UEFA’dan aldıkları talimat” olduğunu duyurdu. M6 Group’tan yapılan açıklamada, “UEFA’nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi” denildi.

Fransız rejisine sansür uygulattığımız anlar... pic.twitter.com/Ij3bUYj8nk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ekim 2019

"Asker selamının cezai yaptırımı yok"

TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu Üyesi, Spor Hukuku Avukatı Taner Ünlü, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçlarında deplasmanda Fransa karşısında ‘asker selamı’ veren A Milli Futbol Takımımıza UEFA’dan soruşma açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Taner Ünlü, uluslararası platformda futbolu idare eden UEFA’nın ve FIFA’nın bakış açısının barış ve kardeşlik olduğunu belirterek, “Asker selamı bizim kültürümüze göre ki biz asker toplumuyuz. Orta Asya’dan beri hep mücadele ile geçiyor ömrümüz ve askerlik bize çok yakın geliyor. Ancak bunu Avrupalılara, futbolu idare edenlere anlatmak çok zor. Bu anlamda UEFA Etik Kurulu bir soruşturma başlattı. Federasyonumuz bu selamın anlamını anlatabilir. Federasyonumuz tarafından anlatıldığı takdirde benim şahsi kanaatim böyle bir disiplin cezası verileceğini düşünmüyorum” diye konuştu. Asker selamının UEFA tarafından etik davranış olmadığını nitelendirdiğini ifade eden Ünlü, “Selamın bir savaş sempatisi oluşturmak anlamında değil tamamen şehitlerimizi anmak, orada mücadele veren askerlerimize güç vermek anlamında milli takımımızdan destek olduğunu anlamındadır. UEFA’nın etik dışı davranış olarak nitelendirdiğini düşünüyorum ve biz savunmamızı verdiğimiz takdirde herhangi bir disiplin sevkinin olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.





Erdoğan: Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın millilerimizin asker selamı verdiği için Türkiye’ye soruşturma başlatmasıyla ilgili olarak, “Ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler” ifadelerini kullandı.