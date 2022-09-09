Spor Trabzonsporda 5 imza
TRANSFER

Trabzonspor'da 5 imza

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Djaniny Semedo, Muhammed Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmeleri uzatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömürün sözleşmeleri ne zaman bitiyor?
İki futbolcu da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldular.

Bu sezon dış transferde bir çok ismi kadrosuna katan Trabzonspor, iç transferde de durmadı. Bordo-mavililer, takımın yıldız isimleri Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo’nun sözleşmelerini uzattı.

Ayrıca, genç kaleciler Muhammed Taha Tepe ve Kağan Moradaoğlu’nun da sözleşmeleri uzatıldı.

Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı. Milli kalecinin yeni sözleşmesiyle birlikte 20 milyon TL civarında bir ücret kazanacağı öğrenildi.

Abdülkadir imza attı

Bir diğer yıldız Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesi de yeni zamla birlikte 2024’e kadar uzatıldı. Yakın zamanda ayrılması gündeme gelen genç oyuncu, 2 yıl daha takımda kalacak.

Bordo-mavililerin 31 yaşındaki hücum oyuncusu Djaniny’nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini ise 2025 yılına kadar uzattı.

Genç kaleciler Muhammed Taha Tepe’nin sözleşmesi 2027 yılına, Kağan Moradaoğlu’nun sözleşmesi ise 2025’e kadar uzatıldı.

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