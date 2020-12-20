Umut Meraş'ın attığı şık gol maça damga vurdu

Fransa Ligue 2'de milli oyuncu Umut Meraş'ın formasını giydiği Le Havre deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Mücadeleyi Toulouse 4-3 kazandı.

Umut Meraş'tan şık gol

Karşılaşmada Umut Meraş 90 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Her ne kadar takımı karşılaşmadan galip ayrılamasa da, milli oyuncunun attığı şık gol mücadeleye damga vurdu.

Karşılaşmanın 50. dakikasında uzak mesafeden attığı golle fileleri havalandıran Umut Meraş, bu sezon ki ilk golünü atmış oldu.

Umut Meraş'ın attığı şık gol;