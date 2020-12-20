LİGUE 1

​Umut Meraş'ın attığı şık gol Fransa'ya damga vurdu

Umut Meraş'ın attığı şık gol maça damga vurdu

Fransa Ligue 2'nin 16. haftasında Le Havre deplasmanda Toulouse'a 4-3 kaybetti. Gol düellosuna milli oyuncu Umut Meraş attığı şık golle karşılaşmaya damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Umut Meraş'ın güncel bonservis değeri 1.5 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Umut Meraş'ın güncel bonservis değeri 1.5 milyon euro.

Fransa Ligue 2'de milli oyuncu Umut Meraş'ın formasını giydiği Le Havre deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Mücadeleyi Toulouse 4-3 kazandı.

Umut Meraş'tan şık gol

Karşılaşmada Umut Meraş 90 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Her ne kadar takımı karşılaşmadan galip ayrılamasa da, milli oyuncunun attığı şık gol mücadeleye damga vurdu.

Karşılaşmanın 50. dakikasında uzak mesafeden attığı golle fileleri havalandıran Umut Meraş, bu sezon ki ilk golünü atmış oldu.

Umut Meraş'ın attığı şık gol;

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