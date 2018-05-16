Uruguay'ın aday kadrosu belli oldu

Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonu öncesi, turnuvaya katılacak olan takımlar aday kadrolarını açıklamaya başladı.
Güney Amerika temsilcisi Uruguay'ın da, dev organizasyon öncesi aday kadrosu belli olurken, Galatasaray forması giyen başarılı eldiven Fernando Muslera da açıklanan listede yer aldı.
Uruguay'ın 26 futbolcudan oluşan aday kadrosu şöyle;
#Rusia2018 | Lista de 26 futbolistas convocados de @Uruguay para la preparación de la Copa del Mundo.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/No94HIgvGD
#Rusia2018 | Lista de 26 futbolistas convocados de @Uruguay para la preparación de la Copa del Mundo.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/No94HIgvGD— Selección Uruguaya (@Uruguay) 15 Mayıs 2018
Yorum