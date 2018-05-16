DÜNYA KUPASI

Uruguay'ın aday kadrosu belli oldu

Uruguay Milli Takımı'nın, Dünya Kupası için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Listede Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera da yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Muslera, 7 sezondur Galatasaray'da forma giyiyor.

Fernando Muslera, 7 sezondur Galatasaray'da forma giyiyor.

Fotoğraf: Berk Özkan / AA

Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonu öncesi, turnuvaya katılacak olan takımlar aday kadrolarını açıklamaya başladı.

Güney Amerika temsilcisi Uruguay'ın da, dev organizasyon öncesi aday kadrosu belli olurken, Galatasaray forması giyen başarılı eldiven Fernando Muslera da açıklanan listede yer aldı.

Uruguay'ın 26 futbolcudan oluşan aday kadrosu şöyle;

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