Uruguay'ın aday kadrosu belli oldu

Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonu öncesi, turnuvaya katılacak olan takımlar aday kadrolarını açıklamaya başladı.

Güney Amerika temsilcisi Uruguay'ın da, dev organizasyon öncesi aday kadrosu belli olurken, Galatasaray forması giyen başarılı eldiven Fernando Muslera da açıklanan listede yer aldı.

Uruguay'ın 26 futbolcudan oluşan aday kadrosu şöyle;