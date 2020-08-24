Vedat Muriqi için anlaşma tamam: Transfer detaylarını açıkladılar

Lazio’nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklar ile ilgili İtalya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Il Messaggero’nun haberine göre; Lazio cephesi Kosovalı forvetin transferini bitirebilmek için gaza bastı ve kısa süre içerisinde bu transferi noktalamak için harekete geçti. Haberde son iki gündür Roma ile İstanbul arasında ardı arkası kesilmez bir telefon trafiği yaşandığı vurgulandı.

Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı ile birlikte kulüp avukatları, video konferans yöntemiyle de son detayları görüştü. Bu görüşmenin ardından her türlü ekonomik ve bürokratik detay görüşüldü, karara bağlandı.

Gazete, transfer detaylarının Türkiye’de yer alan haberlerden daha farklı olduğu bilgisini verdi. Haberde, “Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye 14.5 milyon Euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon Euro bonus ödemesi olacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma’ya geçerek kendisini 4+1 yıllığına Lazio’ya bağlayan imzayı atacak” denildi. Vedat Muriqi, Lazio’dan sezon başına net 1.5 milyon Euro maaş alacak. Ayrıca, 5. yıl için bir opsiyon yer alacak. Kosovalı forvet, attığı goller, forma giydiği maçlar ve başarılar için de bonuslar alacak.

Inzaghi'nin Muriqi raporu

Transferde Lazio’nun ısrar etmesinin nedeni ise kulübü orta sıralardan alıp çok büyük harcamalar yaptırmadan ve büyük transfer karları yaptırarak Şampiyonlar Ligi bileti aldıran Simone Inzaghi’nin ısrarının etkili olduğu vurgusu yapıldı. Lazio Başkanı Lotito’nun, Simone Inzaghi’den gelen, “Hem fizikli, hem savaşçı. Sadece ceza sahası içerisinde değil dışında da takım oyununa çok büyük katkı yapıyor. Mutlaka transfer edilmesi gerekiyor” raporunun gittiği de belirtildi.

Vedat Muriqi’nin transferinin tamamlanması durumunda, 3 milyon Euro’ya transfer edilen Kosovalı oyuncudan elde edilecek karın yüzde 15’ini de Çaykur Rizesporspor alacak.

Bu sezon Fenerbahçe’de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig’de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET) Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11’i ile çıktı.Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5’inci dakikada Ndao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe’nin ise gole yanıtı gecikmedi. Karşılaşmanın 7’nci dakikasında Ozan Tufan’ın penaltı gölüyle sarı-lacivertliler durumu 1-1’e getirdi.İkinci yarı golle başladıİlk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona eren karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun’un yerine Altay’ı, Sadık’ın yerine Ferdi’yi alarak başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47’nci dakikada Mert Hakan Yandaş ile öne geçmeyi başardı: 2-1.Bulut yönetimindeki Fenerbahçe’de, mücadelenin 66’ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç’e bıraktı.Karşılaşmanın 77’nci dakikasında Karagümrük’te Ndao, hızlı hücumda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Mücadelenin son bölümlerinde ise Rodrigues yerini Muhammed’e bırakırken, karşılaşma da 2-2’lik eşitlikle sona erdi.Muriqi, Tolgay ve Dirar sakatÖte yandan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa’nın dışında, Vedat Muriç, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak da antrenman eksikleri nedeniyle süre almadı.Gökhan ve Caner kaptanKarşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı-lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül maça kaptan olarak çıktı. Mücadelenin 66’ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin’e bıraktı.Fenerbahçe-Fatih Karagümrük özeti izleMert Hakan Yandaş ilk golünü attıVideo: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attıBurak Yılmaz Lille formasıyla ilk resmi maçına Rennes karşısında çıktı (ÖZET)Erol Bulut'tan Karagümrük maçına şaşırtan taktik: Uzun zamandır kimse denemiyordu