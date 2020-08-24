Vedat Muriqi için anlaşma tamam: Transfer detaylarını açıkladılar
İtalyan basını, Kosovalı forvetin transferi için Lazio ile Fenerbahçe’nin anlaştığını duyurdu. Transfer detaylarının açıklandığı haberde Lazio, Vedat Muriqi transferine 14.5+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 5 yıllık sözleşmeye imza atacak Vedat Muriqi ise yıllık 1.5 milyon Euro net ücret alacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Lazio’nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklar ile ilgili İtalya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Il Messaggero’nun haberine göre; Lazio cephesi Kosovalı forvetin transferini bitirebilmek için gaza bastı ve kısa süre içerisinde bu transferi noktalamak için harekete geçti. Haberde son iki gündür Roma ile İstanbul arasında ardı arkası kesilmez bir telefon trafiği yaşandığı vurgulandı.
Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Fenerbahçe Başkanı ile birlikte kulüp avukatları, video konferans yöntemiyle de son detayları görüştü. Bu görüşmenin ardından her türlü ekonomik ve bürokratik detay görüşüldü, karara bağlandı.
Gazete, transfer detaylarının Türkiye’de yer alan haberlerden daha farklı olduğu bilgisini verdi. Haberde, “Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye 14.5 milyon Euro net bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca, 3 milyon Euro bonus ödemesi olacak. Vedat Muriqi, birkaç gün içinde Roma’ya geçerek kendisini 4+1 yıllığına Lazio’ya bağlayan imzayı atacak” denildi. Vedat Muriqi, Lazio’dan sezon başına net 1.5 milyon Euro maaş alacak. Ayrıca, 5. yıl için bir opsiyon yer alacak. Kosovalı forvet, attığı goller, forma giydiği maçlar ve başarılar için de bonuslar alacak.
Inzaghi'nin Muriqi raporu
Transferde Lazio’nun ısrar etmesinin nedeni ise kulübü orta sıralardan alıp çok büyük harcamalar yaptırmadan ve büyük transfer karları yaptırarak Şampiyonlar Ligi bileti aldıran Simone Inzaghi’nin ısrarının etkili olduğu vurgusu yapıldı. Lazio Başkanı Lotito’nun, Simone Inzaghi’den gelen, “Hem fizikli, hem savaşçı. Sadece ceza sahası içerisinde değil dışında da takım oyununa çok büyük katkı yapıyor. Mutlaka transfer edilmesi gerekiyor” raporunun gittiği de belirtildi.
Vedat Muriqi’nin transferinin tamamlanması durumunda, 3 milyon Euro’ya transfer edilen Kosovalı oyuncudan elde edilecek karın yüzde 15’ini de Çaykur Rizesporspor alacak.
Bu sezon Fenerbahçe’de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig’de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.
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