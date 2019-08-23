Vodafone Park'ta Emine Bulut için sessiz protesto

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.
Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı.
Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Tribünler de protesto etti
- Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.
Beşiktaş - Göztepe maçında taraftarlar, bugün hayatını kaybeden #EmineBulut için 1 dakikalık sessizliğe büründü. #Santrayla1DakikaSessizlik pic.twitter.com/3sxP3oQ4xY
Beşiktaş - Göztepe maçında taraftarlar, bugün hayatını kaybeden #EmineBulut için 1 dakikalık sessizliğe büründü. #Santrayla1DakikaSessizlik pic.twitter.com/3sxP3oQ4xY— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 23 Ağustos 2019
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