Vodafone Park'ta Emine Bulut için sessiz protesto
SÜPER LİG

Vodafone Park'ta Emine Bulut için sessiz protesto

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı.

Haber Merkezi AA
90 dakikanın ilk düdüğüyle birlikte tribünler, Emine Bulut için 1 dakikalık sessizlik eylemi yaptı.

90 dakikanın ilk düdüğüyle birlikte tribünler, Emine Bulut için 1 dakikalık sessizlik eylemi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı.

Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünler de protesto etti

  • Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.

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