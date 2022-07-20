Spor Willian Arao "Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak"
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Willian Arao: "Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından ise yeni transfer Willian Arao açıklama yaptı. Arao, tur için avantajlı gözükseler de bunun kolay olmayacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Willian Arao: Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak
Willian Arao

Fenerbahçeli Willian Arao, Dinamo Kiev karşısında alınan sonucu değerlendirdi. Arao, değerlendirmesinde, "Avantajlı gibi gözükse de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkarttık. Daha sonra hocamız değişiklikler yaptı, ondan sonra bir kaç pozisyon daha yakaladık. İlk maçımdan dolayı çok mutluyum, tabii ki ilk maçımda galip gelmek isterdim ama bir sonraki maça inşallah. Performansımdan mutluyum ama asla yeterli değil. Her zaman kendimi zorlamayı severim. Her antrenman ve maç oynadıkça takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım ve performansım iyi olacak. Bugün iyi bir maç çıkarttık ama ben yetinmeyi sevmem, daha iyi olmam gerekiyor.” cümlelerine yer verdi.

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