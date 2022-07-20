Willian Arao: "Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak"

Fenerbahçeli Willian Arao, Dinamo Kiev karşısında alınan sonucu değerlendirdi. Arao, değerlendirmesinde, "Avantajlı gibi gözükse de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkarttık. Daha sonra hocamız değişiklikler yaptı, ondan sonra bir kaç pozisyon daha yakaladık. İlk maçımdan dolayı çok mutluyum, tabii ki ilk maçımda galip gelmek isterdim ama bir sonraki maça inşallah. Performansımdan mutluyum ama asla yeterli değil. Her zaman kendimi zorlamayı severim. Her antrenman ve maç oynadıkça takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım ve performansım iyi olacak. Bugün iyi bir maç çıkarttık ama ben yetinmeyi sevmem, daha iyi olmam gerekiyor.” cümlelerine yer verdi.