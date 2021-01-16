​Yarı finalde derbi ihtimali

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı.

Kurada hem çeyrek final, hem de yarı final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 Turu’ndan itibaren VAR Sistemi’nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, çeyrek finaldeki rakiplerini elerlerse, yarı finalde rakip olacaklar. İki takımın yarı finalde karşılaşma ihtimali, çeyrek final maçlarını daha da heyecanlı hale getirdi.

Çeyrek final eşleşmeleri