Yeni transfere şok saldırı: Önce darp ettiler, sonra aracını ateşe verdiler

Alman spor medyasında yer alan haberlerde, Mainz 05 Kulübü'nden Stade Brest'e kiralık olarak giden Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel'in, kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından önce darp edildiği, ardından da otomobilinin ateşe verildiği belirtildi.

22 yaşındaki kanat oyuncunun yaşadığı olayın, Fransa'nın Brest kentinin sorunlu bir semtinde meydana geldiği kaydedildi. Ronael Pierre-Gabriel'in aldığı darbelerle yüzünden yaralandığı ve saldırganların elinden güçlükle kurtulduğu aktarıldı. Saldırganların, daha sonra genç futbolcunun Almanya plakalı, yaklaşık 80 bin euro değerindeki otomobilini ateşe verdiği bildirildi.

Polis soruşturma başlattı

Olayın nasıl başladığı, Ronael Pierre-Gabriel'in hangi amaçla bölgede bulunduğu açıklanmazken, Fransız oyuncunun da olayla ilgili henüz konuşmadığı belirtildi. Futbolcuya yapılan saldırıyı yeni kulübü Stade Brest sosyal medya hesabından taraftarlarına duyururken, olay hakkında polisin soruşturma başlattığı açıklandı.