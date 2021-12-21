Yunus Akgün Galatasaraylı taraftarları şaşkına uğrattı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla sarı kırmızılılara karşı dikkat çekici bir performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda birçok hücumda yer alırken ikinci yarıda takımı adına iki gol attı.
Sosyal medyada genç oyuncuyla ilgili dikkat çekici paylaşımlar yapılırken Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmesi yönünde tavsiyelerde bulunuldu.
İşte Yunus Akgün hakkında atılan paylaşımlardan bazıları;
yunus akgün’ü bedavaya adana ds’ye kiralayıp, rize’den 1.2 milyon euroya oğulcan’ı almak ne kadar gereksiz bi’ hareket..
yunus akgün’ü bedavaya adana ds’ye kiralayıp, rize’den 1.2 milyon euroya oğulcan’ı almak ne kadar gereksiz bi’ hareket..— İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) December 21, 2021
Yunus, bizdeyken altyapı maçlarına gönderiliyordu. Oraya aşırı fazla gelince kiralandı Adana'ya. Geçen sene alt ligde kendini ufaktan göstermişti ama Montella'nın gelişi epey yaramış görünüyor. Fazla derecede yıprattı bizim sol bölgeyi. Neyseki bizim tapulu oyuncumuz.
Yunus, bizdeyken altyapı maçlarına gönderiliyordu. Oraya aşırı fazla gelince kiralandı Adana'ya. Geçen sene alt ligde kendini ufaktan göstermişti ama Montella'nın gelişi epey yaramış görünüyor. Fazla derecede yıprattı bizim sol bölgeyi. Neyseki bizim tapulu oyuncumuz.— monci (@sinyormonci) December 21, 2021
Yunus'un içine shaqiri kaçmış.
Yunus'un içine shaqiri kaçmış.— Futbol_5 (@Futbol_5) December 21, 2021
Yunus Akgün’ün maşallahı var kendini iyi geliştirdi .. Kiralık vererek gelişimi için doğru bir hamle yaptık.. Babel ve Feghouli yerine bu gençlere şans vermek gerekiyor artık..
Yunus Akgün’ün maşallahı var kendini iyi geliştirdi .. Kiralık vererek gelişimi için doğru bir hamle yaptık.. Babel ve Feghouli yerine bu gençlere şans vermek gerekiyor artık..— Futbol_10 (@Futbol10gs) December 21, 2021
Yunus Akgün şu an Galatasaray forması giyen bütün futbolculardan daha etkili oynuyor. Ama Yunus Galatasaray’da olsa bu performansı gösterebilir mi şüpheliyim. Orta sahan kadar takım olabilirsin, Galatasaray orta sahası üretkenlikte ligin en kötülerinden.
Yunus Akgün şu an Galatasaray forması giyen bütün futbolculardan daha etkili oynuyor. Ama Yunus Galatasaray’da olsa bu performansı gösterebilir mi şüpheliyim. Orta sahan kadar takım olabilirsin, Galatasaray orta sahası üretkenlikte ligin en kötülerinden.— Murat Bereket (@murat_bereket) December 21, 2021
Adana'da Yunus Akgün show...
Adana'da Yunus Akgün show...— Serdar Kelleci (@serdarkellecii) December 21, 2021
Sahadaki açık ara en iyi futbolcu Yunus Akgün
Sahadaki açık ara en iyi futbolcu Yunus Akgün— Emre Kaplan (@emreekaaplan) December 21, 2021
Yunus Akgün efsane iyi oynuyor. Koy Babel ve Feghouli yerine, banko oynasın. Boşu boşuna ruhsuz futbolcu besliyoruz.
Yunus Akgün efsane iyi oynuyor. Koy Babel ve Feghouli yerine, banko oynasın. Boşu boşuna ruhsuz futbolcu besliyoruz.— Sabri Reyiz (@SabriReyiziniz) December 21, 2021
İzliyor musunuz rotasyonda bile yer bulamadığımız Yunus Akgün'ü?
İzliyor musunuz rotasyonda bile yer bulamadığımız Yunus Akgün'ü?— Gala Medya (@CimbomVid) December 21, 2021