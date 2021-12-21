Spor Yunus Akgün Galatasaraylı taraftarları şaşkına uğrattı
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Yunus Akgün Galatasaraylı taraftarları şaşkına uğrattı

Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün, sarı kırmızılılara karşı oynadığı maçta gösterdiği performansla sosyal medyayı salladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunus Akgün Galatasaraylı taraftarları şaşkına uğrattı
Yunus Akgün sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilmişti.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla sarı kırmızılılara karşı dikkat çekici bir performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda birçok hücumda yer alırken ikinci yarıda takımı adına iki gol attı.

Sosyal medyada genç oyuncuyla ilgili dikkat çekici paylaşımlar yapılırken Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmesi yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

İşte Yunus Akgün hakkında atılan paylaşımlardan bazıları;
İzmirde eşitlik var

İzmir'de eşitlik var

​Trabzonspor deplasmanda Altay'la karşılaşıyor.
Adanada fark ikiye çıktı

Adana'da fark ikiye çıktı

​Sarı kırmızılılar, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor.
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Adana'da <br>'Yunus'un gecesi

Adana'da
'Yunus'un gecesi

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