Yunus Akgün Galatasaraylı taraftarları şaşkına uğrattı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla sarı kırmızılılara karşı dikkat çekici bir performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda birçok hücumda yer alırken ikinci yarıda takımı adına iki gol attı.

Sosyal medyada genç oyuncuyla ilgili dikkat çekici paylaşımlar yapılırken Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmesi yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

İşte Yunus Akgün hakkında atılan paylaşımlardan bazıları;

yunus akgün’ü bedavaya adana ds’ye kiralayıp, rize’den 1.2 milyon euroya oğulcan’ı almak ne kadar gereksiz bi’ hareket.. — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) December 21, 2021

Yunus, bizdeyken altyapı maçlarına gönderiliyordu. Oraya aşırı fazla gelince kiralandı Adana'ya. Geçen sene alt ligde kendini ufaktan göstermişti ama Montella'nın gelişi epey yaramış görünüyor. Fazla derecede yıprattı bizim sol bölgeyi. Neyseki bizim tapulu oyuncumuz. REKLAM December 21, 2021

Yunus'un içine shaqiri kaçmış. — Futbol_5 (@Futbol_5) December 21, 2021

Yunus Akgün’ün maşallahı var kendini iyi geliştirdi .. Kiralık vererek gelişimi için doğru bir hamle yaptık.. Babel ve Feghouli yerine bu gençlere şans vermek gerekiyor artık.. — Futbol_10 (@Futbol10gs) December 21, 2021

Yunus Akgün şu an Galatasaray forması giyen bütün futbolculardan daha etkili oynuyor. Ama Yunus Galatasaray’da olsa bu performansı gösterebilir mi şüpheliyim. Orta sahan kadar takım olabilirsin, Galatasaray orta sahası üretkenlikte ligin en kötülerinden. — Murat Bereket (@murat_bereket) December 21, 2021

Adana'da Yunus Akgün show... — Serdar Kelleci (@serdarkellecii) December 21, 2021

Sahadaki açık ara en iyi futbolcu Yunus Akgün REKLAM December 21, 2021

Yunus Akgün efsane iyi oynuyor. Koy Babel ve Feghouli yerine, banko oynasın. Boşu boşuna ruhsuz futbolcu besliyoruz. — Sabri Reyiz (@SabriReyiziniz) December 21, 2021