Yusuf Akçiçek ilk kez milli formayı giydi

Yusuf Akçiçek
19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı Macaristan maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.
19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Macaristan karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
Genç futbolcu, ay-yıldızlıların deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçın 82'nci dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine dahil oldu.
Bu maçla birlikte 19 yaşındaki Yusuf, ilk kez A Milli Takım'da görev aldı.
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