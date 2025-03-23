Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yusuf Akçiçek ilk kez milli formayı giydi

Yusuf Akçiçek ilk kez milli formayı giydi

22:2523/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yusuf Akçiçek
Yusuf Akçiçek

19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı Macaristan maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Macaristan karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.


Genç futbolcu, ay-yıldızlıların deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçın 82'nci dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine dahil oldu.


Bu maçla birlikte 19 yaşındaki Yusuf, ilk kez A Milli Takım'da görev aldı.






#Türkiye
#Yusuf Akçiçek
#Macaristan
#A Milli Futbol Takımı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü resmi tatil mi? Arefe hangi gün, yarım gün mü? 2025 resmi tatiller