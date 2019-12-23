Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu

Fransız ekibi Lille’de forma giyen ve son oynanan Monaco maçının 38. dakikasında oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı, mücadelenin son bölümlerinde girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı. Daha önce durumunun ciddi olduğu ifade edilen Yusuf Yazıcı’dan kötü haber geldi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. 22 yaşındaki oyuncunun, A Milli Futbol Takımı Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.

Lille Teknik Direktörü Galtier ise Monaco maçı sonrasında, "Yusuf Yazıcı'nın dizinde sorun var ve endişe verici görünüyor. Tabi daha kapsamlı kontrollerden sonra netlik kazanacak" ifadelerini kulanmıştı.

Yusuf Yazıcı, Monaco deplasmanında 38. dakikada oyuna girerek, Lille kulübündeki 25. maçına çıkmış oldu. Yapılan sözleşme gereğince bonus devreye girdi ve Trabzonspor 1 milyon euro daha kazanmış oldu.