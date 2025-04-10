161 yıldır herkesin ve her kesimin bankası olmayı başarabilmiş Bankamızın, Türk sporuna olan katkısı da artarak devam ediyor. Bugün de sağladığımız bu katkıların meyvesini almaktan dolayı çok mutluyuz. Biz 44 yıllık bir kulübüz. Sürdürülebilir sportif başarıların yanında topluma ve gençlerimize katkı sağlamayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Altyapısı, tesisleri ve yetiştirdiği sporcularla her geçen gün çıtayı yükselterek ilerliyoruz. Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak Türkiye’nin dört bir yanında okullarda gerçekleştirdiğimiz yetenek taramaları sonucu gençlerimizi voleybolla buluşturuyoruz. Bu kapsamda son 15 yılda 1500’ü aşkın gencimizi alt yapımızda yetiştirdik. Bu gençlerden 33 sporcumuz Efeler Liginin çeşitli takımlarında mücadelelerine devam ederken, değişik yaş kategorilerindeki milli takımlar düzeyinde 14 Ziraat Bankkart’lı gencimiz görev almaktadır.